Skeleton-Olympiasieger hat sich verletzt: Grotheer lässt den Weltcup sausen

Schlechte Nachrichten vom besten Skeleton-Piloten der Welt: Nach einem Trainingsunfall, der sich am Dienstag ereignete, hat Christopher Grotheer (BRC Thüringen) seinen Weltcupstart im lettischen Sigulda abgesagt und das Wettkampfjahr 2024 vorzeitig beendet. Auf Instagram kündigte der Olympiasieger aus Erlau an, dass er sich in Deutschland eingehenden Untersuchungen unterziehen werde: „Ein großes Dankeschön an die medizinische Abteilung, die alles versucht hat, um mir einen Start zu ermöglichen. Am Ende haben wir uns gemeinsam gegen einen Start entschieden, um die restliche Saison und die weiteren Saisonziele nicht zu gefährden. Drückt mir die Daumen und keine Sorge, der Blick geht nach vorne.“