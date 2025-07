Christopher Grotheer sieht der Olympiasaison gelassen entgegen. Der Skeletonpilot aus Erlau, Olympiasieger 2022 in Peking und siebenfacher Weltmeister, hat einen Partnerschaftsvertrag mit Lotto Thüringen geschlossen. Damit kann er sich in den kommenden Monaten voll auf den Sport konzentrieren und muss sich nicht um die Sponsorensuche kümmern, die ihn in den vergangenen Jahren auf Trab gehalten hat.