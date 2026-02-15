Skeleton-Mixed: Grotheer holt zum zweiten Mal Bronze

Christopher Grotheer aus Erlau ist bei den Winterspielen in Italien auf Bronze programmiert. Zwei Tage nach seinem dritten Platz im olympischen Einzelwettbewerb landete der 33-jährige Skeletonpilot vom BRC Thüringen auch im erstmals ausgetragenen Mixed auf Rang drei. Gemeinsam mit der zwei Jahre jüngeren Sauerländerin Jacqueline Pfeifer hatte das routinierte Duo die Winzigkeit von einer Hundertstelsekunde Rückstand auf das Dresdner Gespann Susanne Kreher/Axel Jungk, für die es die Silbermedaille gab.