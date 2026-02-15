 
Skeleton-Mixed Grotheer holt zum zweiten Mal Bronze

Der 33-Jährige vom BRC Thüringen belegt an der Seite der Sauerländerin Jacqueline Pfeifer den dritten Platz. Gold geht auf die britische Insel.

Glücklich über Rang drei: Jacqueline Pfeifer und Christopher Grotheer. Foto: Robert Michael/dpa

Christopher Grotheer aus Erlau ist bei den Winterspielen in Italien auf Bronze programmiert. Zwei Tage nach seinem dritten Platz im olympischen Einzelwettbewerb landete der 33-jährige Skeletonpilot vom BRC Thüringen auch im erstmals ausgetragenen Mixed auf Rang drei. Gemeinsam mit der zwei Jahre jüngeren Sauerländerin Jacqueline Pfeifer hatte das routinierte Duo die Winzigkeit von einer Hundertstelsekunde Rückstand auf das Dresdner Gespann Susanne Kreher/Axel Jungk, für die es die Silbermedaille gab.

Erneut nicht zu stoppen waren die Bauchrodler von der britischen Insel. Einzel-Olympiasieger Matt Weston und seine Mixed-Partnerin Tabitha Stoecker schnappten sich Gold, auf Kreher/Jungk hatten sie letztendlich 0,17 Sekunden Vorsprung.

Aus deutscher Sicht fällt die Bilanz nach dem Abschluss der Skeleton-Wettbewerbe positiv aus. Sechs der neun Medaillen gingen an die Schützlinge von Bundestrainer Christian Baude – jeweils Silber und Bronze in allen drei ausgetragenen Wettbewerben. Das ist die beste deutsche Ausbeute, seitdem der Skeleton-Sport 2002 bei den Winterspielen im US-amerikanischen Salt Lake City in das Olympia-Programm zurückgekehrt ist.