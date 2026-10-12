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Skeleton in Oberhof Thüringer glänzt beim Leistungstest

Stefan Röttig vom SV Eintracht Frankenhain gibt eine Bewerbung für die Aufnahme in das Weltcup-Team ab. Bei den Frauen ragt Viktoria Dönicke heraus.

Skeleton in Oberhof: Thüringer glänzt beim Leistungstest
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Thüringer Skeleton-Hoffnung: Stefan Röttig. Foto: DSB/Klaus Listl

Nach dem Karriereende von Jacqueline Pfeiffer und Olympiasieger Christopher Grotheer werden die Karten im Skeleton neu gemischt. Der zentrale Leistungstest des deutschen Teams am Wochenende in Oberhof bekam somit einen besonderen Anstrich. Insgesamt 41 Athletinnen und Athleten präsentierten sich beim Einzelanschub – und in Person von Viktoria Dönicke glänzte eine ehemalige Leichtathletin und Bob-Anschieberin mit einer „überragenden Zeit auf Weltspitzenniveau“, wie es Bundestrainer Christian Baude nannte. Hinter der 27-Jährigen vom SV Halle/Saale landete Nachwuchssportlerin Annica Deblitz (Winterberg) auf Rang zwei, Dritte wurde die aus Neuhaus am Rennweg stammende Corinna Leipold.

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Bei den Männern hatte Routinier Axel Jungk großes Pech. Der in Dortmund lebende Sachse kam auf Platz drei, zog sich jedoch direkt vor der entscheidenden Phase der Saisonvorbereitung einen Muskelfaseriss zu. Die schnellste Zeit schob der 27-jährige Ex-Biathlet Stefan Röttig (SV Eintracht Frankenhain), Zweiter wurde Felix Keisinger aus dem letztjährigen Weltcup-Team.