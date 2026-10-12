Skeleton in Oberhof: Thüringer glänzt beim Leistungstest

Nach dem Karriereende von Jacqueline Pfeiffer und Olympiasieger Christopher Grotheer werden die Karten im Skeleton neu gemischt. Der zentrale Leistungstest des deutschen Teams am Wochenende in Oberhof bekam somit einen besonderen Anstrich. Insgesamt 41 Athletinnen und Athleten präsentierten sich beim Einzelanschub – und in Person von Viktoria Dönicke glänzte eine ehemalige Leichtathletin und Bob-Anschieberin mit einer „überragenden Zeit auf Weltspitzenniveau“, wie es Bundestrainer Christian Baude nannte. Hinter der 27-Jährigen vom SV Halle/Saale landete Nachwuchssportlerin Annica Deblitz (Winterberg) auf Rang zwei, Dritte wurde die aus Neuhaus am Rennweg stammende Corinna Leipold.