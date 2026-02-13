Der zweite Tag der Skeletonentscheidung bei den Männern hat begonnen – und ein Thüringer schickt sich an, nach seinem Olympiasieg 2022 in China auch bei den Winterspielen in Italien eine Medaille zu holen. Christopher Grotheer aus Erlau hat im dritten von vier Läufen seinen Bronzeplatz verteidigt, auf den kaum noch einzuholenden Spitzenreiter Matt Weston aus Großbritannien allerdings Zeit verloren. Die Differenz zwischen Rang eins und Rang drei beträgt nun eine Dreiviertelsekunde, Zweiter vor dem Schlussdurchgang ist der Dresdner Axel Jungk (+0,39 Sekunden auf Weston).