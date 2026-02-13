Was war das für ein starker Auftritt von Christopher Grotheer! Nach einer von Enttäuschungen und Verletzungen geprägten Saison hat der Skeleton-Pilot aus Erlau zum optimalen Zeitpunkt seine Bestform wiedergefunden. Beim Olympia-Rennen im Eiskanal von Cortina d’Ampezzo konnte der Bauchrodler vom BRC Thüringen zwar seinen vor vier Jahren in China gewonnenen Titel nicht verteidigen. Doch es reichte nach vier guten Läufen zur Bronzemedaille, die angesichts der Vorgeschichte golden schimmert.