Der Thüringer Skeletonpilot Stefan Röttig hat beim Europacup in Altenberg für einen Paukenschlag gesorgt. Der 27-jährige Ex-Biathlet vom SV Eintracht Frankenhain fuhr am Freitagvormittag im ersten Lauf eine Fabelzeit von 55,64 Sekunden und unterbot den Bahnrekord, den Olympiasieger Christopher Grotheer vom BRC Thüringen 2021 beim Weltcup auf dem Eiskanal im Osterzgebirge aufgestellt hatte, um 13 Hundertstelsekunden. In der Tages-Gesamtwertung reichte es für Röttig dennoch nur zu Rang zwei, in der Addition beider Wertungsläufe war Ludwig Mannhardt (SC Steinbach-Hallenberg) 0,15 Sekunden schneller.