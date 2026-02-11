Den 11. Februar 2022 wird Christopher Grotheer niemals vergessen. An diesem Tag krönte der Skeletonpilot vom BRC Thüringen seine Karriere und holte Gold im olympischen Eiskanal von Yanqing in der Nähe von Peking. Nun muss der Familienvater aus Erlau seinen Titel verteidigen. Und als Favorit, das hat der bisherige Saisonverlauf gezeigt, geht der in Wernigerode geborene Wahl-Thüringer nicht ins Rennen.