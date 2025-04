Einmal mehr ist durch Vandalismus und Zerstörungswut Einzelner ein großer Schaden am Skaterplatz in Zella-Mehlis entstanden. Dort brannte am Mittwochabend eine Doppelbank-Tisch-Kombination aus Kunststoff vollständig ab. Die Kameraden der Feuerwehr haben den Brand gegen 21.15 Uhr gelöscht. Die Ausmaße waren am Donnerstagmorgen sichtbar: Die Sitzgruppe ist vollständig zerstört, der Bitumen auf dem Skaterplatz ist beschädigt und Teile der Granitblöcke, die das Areal einfassen, sind abgeplatzt.