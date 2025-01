Städte mit teils mehreren Anlagen

Doch nicht nur in Mühlhausen, auch in den anderen großen Städten gibt es Angebote für große und kleine Rollsportler. In Gotha, Weimar, Gera, Erfurt, Eisenach und Suhl stehen unterschiedlich große Anlagen im Stadtgebiet und den Stadtteilen - teils kommunal betrieben, teilweise auch von örtlichen Vereinen. In der Landeshauptstadt und in Weimar sind es den Sprechern zufolge jeweils sechs, in den anderen Kommunen zwischen einer und drei Anlagen. Fast überall sei die Auslastung sehr gut, hieß es. Das Ziel ist dabei allen gemeinsam: gute Angebote zur sportlichen Betätigung zu schaffen.