Bei bestem Sommerwetter herrscht am Samstagnachmittag am Skatepark in Eisfeld Ausnahmezustand. Kinder, Jugendliche und Erwachsene zeigen komplizierte Tricks auf Skateboard, Scooter und BMX. Die Kinder können sich schminken lassen, Familien stellen an einer riesigen, luftgefüllten Dartscheibe ihre Treffsicherheit unter Beweis, während wummernde Bässe und feinste Hip-Hop-Beats die perfekte Atmosphäre schaffen.