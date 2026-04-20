Die Mannschaft der Steinacher Skatfreunde erreichte am zweiten Ligaspieltag in Jena am 11. April in Jena 5:4 Wertungspunkte von möglichen neun. Die Steinacher Skatfreunde (Günter Hoffmann, Danny Finn, Frank Werner, Andreas Eichhorn) spielten gegen die Teams Studentischer SV Null-Hebe Jena, Erster Skatclub Coburg und SC Spitzbuben Obercunnersdorf. Sie liegen jetzt in der Tabelle auf dem 7. Platz von 16 Mannschaften. In der Vereinsmeisterschaft gewinnen je einen Platz Andreas Eichhorn und Günter Hoffmann – jeweils einen Platz verlieren Danny Finn und Rudolf Uhl. Alle anderen bleiben auf ihren Plätzen.