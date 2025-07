Beim letzten Skat-Spielabend in der Bernhardshütte bei Blechhammer spielten sich vier von fünf Gastspielern, die drei besten davon aus dem Kreis Hildburghausen, in die Top Ten der Tageswertung. In der Bestenliste der Vereinsmeisterschaft tauschten Frank Werner und der diesmal nicht mitwirkende Thomas Fleischmann die Plätze. Dietmar Losansky verließ diese wieder, dafür spielte sich Tobias Eichhorn rein. Alle anderen Skatfreunde konnten ihre Plätze verteidigen, wenngleich Mike Hofmann, Andreas Dorst und Andreas Eichhorn ebenfalls diesmal nicht mitspielten.