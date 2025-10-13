 
Skat Die Karten wurden neu gemischt

Holger Kössel gewinnt beim Preisskat der Steinacher Skatfreunde den Theresienpokal in Hildburghausen.

 
Skat: Die Karten wurden neu gemischt
Hildburghausens Bürgermeister Patrick Hammerschmidt (links) und das Prinzenpaar Kathleen Goldschmidt und Jan Wäschenfelder gratulieren den Gewinnern des Theresienpokals (von links): Markus Müller (2. Platz), Holger Kössel (1. Platz)und Erich Friedberger (3. Platz.). Foto: privat

Am zweiten Spielabend der neuen Saison der Steinacher Skatfreunde in Steinach im „Goldenen Anker“ am vergangenen Freitag wurden die Karten neu gemischt. In der Vereinsmeisterschaft behielt nur Eckard Gumprecht seinen Platz, je einen gewinnen Andreas Eichhorn, Frank Werner und zwei Thomas Fleischmann. Helmut Stammberger verliert gleich fünf Plätze, Andre Heublein, Dietmar Losansky, Mario König und Tobias Eichhorn verlassen die Bestenliste. Rein in die Top-ten spielen sich Ralf Schneider, Mike Hofmann, Rudolf Uhl und Jens Piehler der aber nur eine Liste spielte und führt nun die Vereinsmeisterschaft an.

Zum vergangenen Theresienfest luden die Steinacher Skatfreunde zum Preisskat um den Theresienpokal nach Hildburghausen ein. Mit 36 Skatspielern eröffnete Bürgermeister Patrick Hammerschmidt und das Prinzenpaar Kathleen Goldschmidt und Jan Wäschenfelder sowie der Vereinsvorsitzende de Steinacher Skatfreunde, Günter Hoffmann, das Turnier in Hildburghausen. Nach zwei mal 48 Spielen standen die Sieger fest und die Preisverteilung übernahm der Bürgermeister Patrick Hammerschmidt mit dem Prinzenpaar. Den Preisskat um den Theresienpokal in Hildburghausen gewann Holger Kössel vor Markus Müller und Erich Friedberger.

Am Freitag, 24. Oktober, findet um 19 Uhr der nächste Vereinsabend und Preisskat der Steinacher Skatfreunde in Steinach wieder im „Goldenen Anker“ statt. Gäste sind zu dem Preisskat herzlich eingeladen. Es ist auch möglich, die Vereinsmeisterschaft, Vereinsabende, Erfolge-DSKV usw. im Internet zu verfolgen: 1010026.dskv.de