Skat: Die Karten wurden neu gemischt

Am zweiten Spielabend der neuen Saison der Steinacher Skatfreunde in Steinach im „Goldenen Anker“ am vergangenen Freitag wurden die Karten neu gemischt. In der Vereinsmeisterschaft behielt nur Eckard Gumprecht seinen Platz, je einen gewinnen Andreas Eichhorn, Frank Werner und zwei Thomas Fleischmann. Helmut Stammberger verliert gleich fünf Plätze, Andre Heublein, Dietmar Losansky, Mario König und Tobias Eichhorn verlassen die Bestenliste. Rein in die Top-ten spielen sich Ralf Schneider, Mike Hofmann, Rudolf Uhl und Jens Piehler der aber nur eine Liste spielte und führt nun die Vereinsmeisterschaft an.