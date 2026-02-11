Frankreichs Ex-Kulturminister Jack Lang
Verdacht auf Geldwäsche und schweren Steuerbetrug: Die Vorwürfe gegen den früheren französischen Kulturminister Jack Lang und seine Tochter Caroline wiegen schwer. Im Zuge der Epstein-Enthüllungen leitete Frankreichs Finanzstaatsanwaltschaft Vorermittlungen gegen die beiden ein. Dabei soll es um eine von Epstein gegründete Gesellschaft mit Sitz in einem Steuerparadies gehen, an der Caroline Lang die Hälfte der Anteile gehalten habe.
Die Vorwürfe weist Jack Lang zurück, seine enge Beziehung zu Epstein sei von "Naivität" geprägt gewesen. Unter Druck war er jedoch am Samstag von seinem Posten als Präsident des Pariser Kulturinstituts "Institut du monde arabe" zurückgetreten. Lang war Minister unter dem ehemaligen Präsidenten François Mitterrand in den 1980er und 90er Jahren.