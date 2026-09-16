„Und draußen vor der großen Stadt“ sang die Spider Murphy Gang einst vom „Skandal im Sperrbezirk“. Ganz so spektakulär wie im NDW-Hit von 1982 ging es in Meiningen zwar nicht zu. Dennoch sind mehrere Behörden in den vergangenen Monaten gemeinsam gegen illegale Wohnungsprostitution im Stadtgebiet vorgegangen. Anlass waren nach Angaben von Bürgermeister Fabian Giesder (SPD) Beschwerden aus der Bevölkerung sowie ein Amtshilfeersuchen der Polizei eines anderen Bundeslandes.