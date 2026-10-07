Sitzung im Kanzleramt Koalition ringt nach Wahl-Schock um Reformen

Was wird aus der Pflege?

Nach erheblichem Gerangel bis zur letzten Minute brachte das Kabinett gerade erste Sparpläne auf den Weg, um die Pflegeversicherung zumindest für den Start ins kommende Jahr finanziell zu stabilisieren. Doch allen ist klar: Eine viel grundlegendere Reform muss noch folgen, um die chronischen Finanznöte in den Griff zu bringen. Der neue Gesundheitsminister Carsten Linnemann (CDU) will nun zunächst eine Expertenkommission mit Vorschlägen dafür beauftragen.

Die große Frage ist, ob das die wieder aufgebrochenen schwarz-roten Konflikte überbrücken kann. So macht die SPD Druck dafür, die immer weiter steigenden Eigenanteile für die reine Pflege zu deckeln. Denn die Pflegeversicherung trägt anders als die Krankenversicherung nur einen Teil der Kosten. Erst einmal zügig im Parlament durchbringen müssen Union und SPD jetzt auch die finanzielle "Erste Hilfe", um den allgemeinen Pflegebeitrag 2027 stabil halten zu können.

Was ist mit der Rentenreform?

Die Union erwartet von Arbeitsministerin Bärbel Bas, dass sie nun schnell ihren Gesetzentwurf für die Reform vorlegt. Sie wird wegen eines Trauerfalls in der Familie aber in der Sitzung fehlen.

Knackpunkt ist die Abschaffung der früheren Rente ohne Abschläge nach 45 Beitragsjahren, die vor allem von der SPD-Wahlsiegerin in Mecklenburg-Vorpommern vehement gefordert wird. Es soll Härtefall- und Übergangsregelungen für Menschen geben, die besonders hart gearbeitet haben. Von deren Ausgestaltung wird abhängen, ob eine Einigung zwischen Union und SPD zu schaffen ist.