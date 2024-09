Sitzendorf: Hausschlachterei wird vorgeführt

In Sitzendorf können die Gäste live erleben, wie nach Jahrhundert altem Brauch der Hausschlachterei echte Thüringer Leberwurst hergestellt wird. Heute weiß kaum noch jemand was für Zutaten in die Wurst kommen. „Bei uns können sie frische Leberwurst aus dem Wurstkessel verkosten. Wo gibt es so etwas noch, fragt Kaufmann und wirbt für die Veranstaltung.