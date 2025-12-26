Demonstranten vor dem Landtag, Schüler hielten Plakate hoch, auf denen stand: „Ich will lernen, keine Noten jagen“. Gewerkschaften und linkes Lager schürten eine Stimmung, als solle an den Thüringer Schulen die Prügelstrafe eingeführt werden. Von „überwunden geglaubten Repressions-Instrumenten“ sprach die Linkspartei. Der Protest von Gemeinschaftsschulen hatte sich entzündet, weil auch bei ihnen das Sitzenbleiben von Klasse 8 auf Klasse 6 vorgezogen werden sollte. Überdies sollte es Kopfnoten geben.