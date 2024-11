Tönnies ist Deutschlands größter Fleischkonzern und will mehrere Rinderschlachthöfe und dazugehörige Standorte von Vion übernehmen, darunter auch die Lederfabrik in Memmingen. Von Tierschützern wird Tönnies seit Jahren kritisiert. 2020 war das Unternehmen wegen schlechter Arbeitsbedingungen und eines Corona-Massenausbruchs mit über 1500 Infizierten in einer seiner Fabriken in die Negativ-Schlagzeilen geraten.