Situation der Krabbenfischer Warum die Krabbensaison an der Nordsee schlecht läuft

Von existenzbedrohenden wirtschaftlichen Problemen der Krabbenfischer in der aktuellen Situation habe er bisher nichts gehört. Das liege wohl auch an der guten vergangenen Fangsaison. "Und ich will hoffen, dass das auch nicht passiert, weil wir immer noch hoffen, dass es nächstes Jahr wieder besser wird." In Schleswig-Holstein gehen nach Möllers Angaben aktuell noch etwa 60 Krabbenkutter auf Fangfahrt. Neun Kutter seien mit der jüngsten Abwrackprämie aus dem Geschäft genommen worden.

Was den Fischern Hoffnung macht

Die Fischer hoffen noch, dass sich die Lage im Laufe der Saison bessern wird. Bislang landen vor allem kleine Tiere in den Netzen, wie Oberdörffer erklärt. "Die größeren Krabben müssten eigentlich langsam auftauchen." Bis kurz vor Weihnachten sind die Fischer noch mit ihren Kuttern unterwegs, dann ziehen sich die Krabben erst einmal in tiefere Gewässer zurück und der Fang wird in der Regel bis Anfang März unterbrochen.