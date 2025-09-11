Pünktlich um 11 Uhr heulten in Deutschland Sirenen, Handys klingelten schrill, Notfallbenachrichtigungen ploppten auf den Bildschirmen auf und die vielen Warntöne glichen einem Konzert. Doch kein Grund zur Panik, schließlich war alles geplant. Anlässlich des bundesweiten Warntags wurden alle Systeme auf Funktion überprüft. Das geschieht, um sicherzustellen, dass diese auch ordnungsgemäß funktionieren. Ob per Cell Broadcast, der NINA Notfallapp oder klassisch über das Heulen der Sirenen: Alle Menschen sollten im Ernstfall informiert werden. Aufmerksame Bürger der Stadt Meiningen und ihrer Ortsteile konnten solch ein Sirenengeräusch bereits am Mittwoch um 17 Uhr vernehmen. Denn da wurden die neu installierten Sirenen erstmalig ausprobiert – mit bedingtem Erfolg. „Der Probelauf der Sirenen in Meiningen macht doch klar, dass einiges nachgerüstet werden muss. In der Mauergasse war nichts zu hören“, erklärt ein Bürger. Auch im Bereich Schelmengraben sei das Sirenenheulen nur bedingt wahrnehmbar gewesen.