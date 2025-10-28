Ein rotes Schokoladenherz in der Hand, Jazzmusik im Ohr und eine Frau im roten Kleid auf der Bühne – so beginnt der Abend im Arnstädter Theater. Am Eingang hieß es, die Besucher sollen die kleine Schokolade „für später aufheben“ – und es wurde schnell klar, warum. Bei der Veranstaltung „Sinnesrausch – Feuerwerk der Sinne“ geht es um bewusste Wahrnehmung – und darum, wie viel Verführung in Kunst stecken kann, ohne zur bloßen Erotik zu werden.