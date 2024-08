Passau (dpa/lby) - Fünf Tage nach dem Untergang eines Schubbootes in der Donau in Passau ist das Wrack geborgen worden. In der Nacht zu Mittwoch wurde das Boot ausgepumpt, wie ein Polizeisprecher sagte. Es schwimme nun am Unfallort an der Oberfläche und werde in den nächsten Tagen abgeschleppt. Zwei frühere Bergungsversuche waren nicht geglückt.