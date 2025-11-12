München (dpa/lby) - Für die kommenden Jahre zeichnet sich vermehrte Abwanderung bayerischer Unternehmen ins Ausland ab. Laut einer Umfrage der bayerischen Wirtschaft unter 500 Firmen rechnet gut ein Viertel in den kommenden Jahren mit sinkender Inlandsproduktion, sieben Prozent sogar mit deren Einstellung. Auf der anderen Seite geht mehr als ein Fünftel der befragten Unternehmen (20,8 Prozent) davon aus, dass der Anteil der Firmen mit Auslandsproduktion bis 2027 steigen wird. Befragt wurden die Unternehmen von IW Consult, dem Beratungsunternehmen des arbeitgebernahen Wirtschaftsforschungsinstituts IW Köln. Auftraggeber war die Vereinigung der bayerischen Wirtschaft.