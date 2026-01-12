In den Suhler Kindergärten sind die Folgen der sinkenden Geburtenzahlen längst angekommen. Etliche freie Plätze, geplante Fusionen und mögliche Schließungen von Einrichtungen zeugen davon, dass zu wenige Kinder geboren werden, um alles wie bisher fortzuführen. Mit etwas zeitlicher Verzögerung bekommen künftig auch die Schulen dasselbe Problem. Wie sich die Schülerzahlen in Suhl in den kommenden Jahren entwickeln und was das konkret für die einzelnen Schulen bedeutet, darüber haben Hauptausschuss und Jugendhilfeausschuss informiert.