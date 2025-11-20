Sinkende Mitgliederzahlen "Kipppunkt erreicht" – Kirche erwartet sinkende Einnahmen

Erfurt - Die Evangelische Kirche Mitteldeutschland (EKM) plant in ihrem Doppelhaushalt für die kommenden beiden Jahre erstmals mit weniger Geld. Der Finanzplan, der am Donnerstag bei der Tagung der Landessynode in Erfurt vorgestellt worden ist, sieht für die kirchlichen Aufgaben in den nächsten beiden Jahren insgesamt Mittel in Höhe von rund 431 Millionen Euro vor. Das sind rund 15 Millionen Euro weniger als im vorherigen Doppelhaushalt und entspreche einem Rückgang um rund 3,4 Prozent, teilte die EKM mit.