Sinkende Margen und Sanierung: Braunkohleförderer Mibrag schreibt Verluste

Die Menge erneuerbarer Energien am Strommarkt nehme zu. Gleichzeitig sinken die Margen beim Kohlestrom durch die weitere Verknappung und damit Verteuerung von CO2-Zertifikaten im EU-Emissionshandel, der für Unternehmen wie die Mibrag verpflichtend ist. Europaweit geht die Kohleverstromung daher zurück, wie es weiter heißt. Die Fördermenge der Mibrag sei im Rahmen eines "Mittellastkonzepts" zwischen 2021 und 2024 um knapp 40 Prozent auf noch etwa zehn Millionen Tonnen Braunkohle gesunken. 2025 lag die Fördermenge wieder bei elf Millionen Tonnen. Die weitere Entwicklung hänge vor allem von der Entwicklung der Stromnachfrage und künftigen politischen Weichenstellungen ab.