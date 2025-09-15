Sinkende Apothekenzahlen Geht das Apothekensterben weiter? Branche dringt auf Hilfe

Düsseldorf - Der Weg zur nächsten Apotheke könnte mancherorts noch etwas weiter werden. Nachdem die Zahl der Apotheken in Deutschland im ersten Halbjahr um 238 auf 16.803 gesunken ist und damit binnen zehn Jahre etwa jeder sechste Standort geschlossen hat, sagte der Präsident der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (Abda), Thomas Preis, in Düsseldorf: "Das Apothekensterben wird weitergehen, es sei denn, es kommt jetzt sehr schnell eine Anpassung des Honorars und eine Dynamisierung - dann wird dieses Apothekensterben gestoppt werden können."