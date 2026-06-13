Singender Cowboy Vor 40 Jahren starb der "rote Elvis"

Leben in einem ständigen Widerspruch

Diese Ambivalenz habe sein Leben geprägt. Während er sich öffentlich mit der DDR identifizierte, zeigten sich privat Zweifel und Widersprüche. "Dieser Widerspruch ist so offensichtlich, an dem führt kein Weg vorbei", sagt der Historiker.

Seine Ehe mit Wiebke Dorndeck zerbrach, 1981 heiratete er die Schauspielerin Renate Blume. Zeitzeugen berichten von Spannungen und Konflikten. DDR-Volkspolizisten herrscht er 1982 laut Protokoll der Beamten an, als sie ihn wegen einer Geschwindigkeitsübertretung anhalten: "Die Staatslimousinen, die mich gerade mit 160 Kilometer pro Stunde überholt haben, schreibt ihr nicht auf. Das ist ja wie ein faschistischer Staat hier. Ich habe das langsam wie die meisten der 17 Millionen in diesem Land bis hierher satt!"

Abschiedsbrief verschwand in Stasi-Akten

Reed war in der Krise. Er war mittlerweile auch als Sänger und Schauspieler in der DDR zunehmend weniger gefragt. Am 13. Juni 1986 verschwindet er plötzlich. Seine Witwe Blume erinnert sich in dem Dokumentarfilm "Der rote Elvis": "Er packte seine Tasche und sagte, er gehe zu den Menschen, die ihn lieben. Dabei gab er jedoch kein konkretes Reiseziel an."

Am Ufer des Zeuthener Sees bei Berlin wurde Reed wenige Tage später tot aufgefunden. Sein 15-seitiger Abschiedsbrief verschwand bis zum Ende der DDR in den Stasi-Akten.

"Mein Tod hat nichts mit Politik zu tun", schrieb der "singende Cowboy" darin. Aber der Tod war ein Politikum allerersten Ranges. SED-Chef Erich Honecker persönlich, den Reed im Brief ausdrücklich grüßen ließ, gab die Parole vom Unglücksfall aus. Im Westen tauchte die Vermutung auf, die Stasi könnte Reed beseitigt haben, weil er plante, in die USA zurückzukehren. Bis heute halten sich Mutmaßungen, der Abschiedsbrief könne von der Stasi verfasst worden sein.

Historiker Wolle sagt: "Er hatte sich furchtbar mit seiner Frau gestritten und das hat ihn alles so niedergedrückt und fertig gemacht und vielleicht kam die etwas schwierige politische Situation hinzu." Und: "Es gibt auch keine Hinweise darauf, dass die Stasi ihre Finger im Spiel hatte. Das ist wohl tatsächlich persönlich motiviert gewesen."

Die "Bild"-Zeitung veröffentlichte den bis dahin unter Verschluss gehaltenen Abschiedsbrief 2004. Der Brief sei jetzt in "einem Berliner Archiv"

aufgetaucht, heißt es in dem Zeitungsbericht – ohne nähere Einzelheiten. Das Dokument sei dem Blatt als Kopie zugespielt worden.

DDR-Museum sucht Erinnerungsstücke

Der Tod wurde zum Politikum. Während die DDR-Führung von einem Unglücksfall sprach, sahen Kritiker im Westen einen möglichen Zusammenhang mit Reeds wachsender Unzufriedenheit und Überlegungen, das Land zu verlassen. In seinem Abschiedsbrief heißt es hingegen, sein Tod habe "nichts mit Politik zu tun".

Der Brief werde heute im Bundesarchiv aufbewahrt, erklärt Simone Uthleb, Pressesprecherin des DDR-Museums. Einige Objekte von Reed bewahre das Museum aber in seinem Depot auf, darunter ein Hochzeitsfoto und eine Schallplatte. Weitere Exponate sind willkommen: "Wenn jemand Objekte oder eine ganze Sammlung hat und diese in gute Hände geben möchte, übernehmen wir sie gern", sagt Uthleb.