Singen und bringen Segen: Sternsinger sind im Ilm-Kreis unterwegs

Als neue Aktion planen die Kinder diesem Jahr in Ilmenau eine Aktion am Apothekerbrunnen in der Innenstadt. Am kommenden Dienstag, 7. Januar, stehen dort Sternsinger von 15.30 bis 16.30 Uhr bereit. Sie singen ihre Lieder und sprechen den Segen. Interessierte können dort vorbeischauen, für die Projekte spenden und sich den„Sternsingersegen to go“ mitnehmen. Auch der Oberbürgermeister habe sich angekündigt, freut sich Claudia Wanierke.