Mehr als ein Jahr lang wurde im Stadtrat und seinen Ausschüssen um einen für alle Beteiligten akzeptablen Weg gerungen, eine bessere Kontrolle über die von Bund und Land zur Demokratieförderung bereitgestellten Gelder zu erlangen. Als eine vom Suhler Bündnis für Demokratie und Toleranz, gegen Rechtsextremismus offenkundig durch Bundesmittel unterstützte Anti-AfD-Demo im Vorfeld der Landtagswahl bundesweit für Schlagzeilen sorgte, rief das die CDU-Fraktion des Stadtrates auf den Plan. Sie forderte mehr Transparenz bei der Verwendung von Steuergeldern.