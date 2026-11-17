Ein ähnlicher Überfall hatte sich bereits im Januar vergangenen Jahres in Stuttgart ereignet. Drei Einbrecher weckten damals ein Paar mitten in der Nacht, überwältigten es und raubten Schmuck im Wert von mehreren Hunderttausend Euro. Auch diese Tat legt die Anklage den drei Männern zur Last.
Weitere Vorwürfe betreffen Überfall in Bayern
Waren sie auch für einen Überfall im Landkreis Neu-Ulm verantwortlich? Im Juni vergangenen Jahres waren Unbekannte dort in ein Anwesen in Altenstadt eingedrungen, hatten die Familie überrascht und ihre Opfer gefesselt. Später gelang es den Opfern, sich zu befreien und die Polizei zu verständigen.