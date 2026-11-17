Bereits kurz nach der Tat bei Weber hatten sich Vermutungen über eine Verbindung zu einem weiteren Überfall in Stuttgart gerichtet. Dort hatten Einbrecher Mitte September vergangenen Jahres ein älteres Ehepaar in dessen Haus überwältigt und ausgeraubt. Nach Polizeiangaben brachen sie die Terrassentür auf, schlugen den Mann und zwangen ihn, einen Tresor zu öffnen - wie später auch bei Weber.