Simsontreffen: Knalltrauma durch Quad - Beamte auf Simsontreffen verletzt

Zwickau (dpa/sn) - Drei Polizeibeamte sind auf dem Simsontreffen in Zwickau leicht verletzt worden. Die 35, 39 und 45 Jahre alten Polizisten seien als Kommunikationsteam auf dem Festivalgelände unterwegs gewesen, teilte die Polizei mit. Am Freitagabend habe ein 25-Jähriger mit einem Quad neben ihnen angehalten und dann stark beschleunigt. Da das Quad keinen Schalldämpfer gehabt habe, hätten die Polizisten ein Knalltrauma erlitten. Gegen den 25-Jährigen wird wegen Körperverletzung ermittelt. Er erhielt einen Platzverweis.