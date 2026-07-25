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Simsontreffen Knalltrauma durch Quad - Beamte auf Simsontreffen verletzt

Drei Polizisten wurden auf dem Simsontreffen in Zwickau leicht verletzt. Außerdem wurden wieder mehrere verfassungsfeindliche Delikte registriert.

Simsontreffen: Knalltrauma durch Quad - Beamte auf Simsontreffen verletzt
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Drei Polizisten sind auf dem Simsontreffen leicht verletzt worden. (Symbolbild) Foto: Daniel Karmann/dpa

Zwickau (dpa/sn) - Drei Polizeibeamte sind auf dem Simsontreffen in Zwickau leicht verletzt worden. Die 35, 39 und 45 Jahre alten Polizisten seien als Kommunikationsteam auf dem Festivalgelände unterwegs gewesen, teilte die Polizei mit. Am Freitagabend habe ein 25-Jähriger mit einem Quad neben ihnen angehalten und dann stark beschleunigt. Da das Quad keinen Schalldämpfer gehabt habe, hätten die Polizisten ein Knalltrauma erlitten. Gegen den 25-Jährigen wird wegen Körperverletzung ermittelt. Er erhielt einen Platzverweis.

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Die Polizei registrierte auf dem Simsontreffen bislang außerdem sechs Delikte mit verfassungsfeindlichem Hintergrund. Gegen alle betroffenen Personen sei ein Hausverbot verhängt worden.

Das mehrtägige Simsontreffen bezeichnet sich selbst als größtes Festival dieser Art. Tausende Fans des DDR-Kult-Mopeds kommen jedes Jahr auf den Flugplatz in Zwickau. In den vergangenen Jahren machte das Simsontreffen auch Schlagzeilen, weil Teilnehmer immer wieder mit Nazi-Gesten und -Parolen auffielen. Die Veranstalter betonen, dass das Treffen eine unpolitische Veranstaltung sei und verfassungsfeindliche Kennzeichen zur Anzeige gebracht würden.

Die jüdischen Nachfahren der Familie Simson kritisierten in diesem Jahr eine Vereinnahmung der Marke durch die AfD. Die Partei nutzt das beliebte Moped unter anderem im Wahlkampf. Die Familie Simson war in der NS-Zeit verfolgt und 1936 zum Verkauf der Fabrik in Suhl gezwungen worden, wo später zu DDR-Zeiten die Simson-Mopeds gebaut wurden.