Es tut sich was an der altehrwürdigen Simson-Villa am Fuße des Dombergs. Vor dem imposanten Eingangsportal stehen Bauschuttcontainer und Gerätschaften hinter einem Bauzaun. Mit großen Planen sind das Souterrain an der Frontseite zur Stadt hin und auch die Stirnseite abgedeckt, um einen weiteren Eintritt von Wasser in das marode Mauerwerk zu verhindern. Offenbar hat der neue Eigentümer, der den einstigen und stark verfallenen Familiensitz der jüdischen Suhler Unternehmerfamilie Simson bei einer Immobilienversteigerung 2023 erworben hatte, hier mit Bauarbeiten begonnen.