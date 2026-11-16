Simson-Umfrage: Viele würden die E-Schwalbe aus Suhl kaufen

Neustart nach 40 Jahren

Nun soll die Schwalbe an ihren historischen Produktionsstandort zurückkehren. Das Unternehmen Emco bereitet im Simson-Gewerbepark in Suhl-Heinrichs den Start der Fertigung vor. Noch vor Jahresende 2026 sollen die ersten elektrischen Schwalben montiert werden. Zunächst sind 13 Mitarbeiter vorgesehen, 2027 soll die Produktion deutlich ausgeweitet werden.

Je nach Ausstattung soll die E-Schwalbe zwischen 6000 und 9000 Euro kosten. Zwei Motorisierungen ermöglichen Höchstgeschwindigkeiten zwischen 45 und 100 Kilometern pro Stunde. Die Reichweite mit einer Akkuladung gibt das Unternehmen mit rund 120 Kilometern an.

Zu Beachten ist dabei: die Oldtimer-Schwalbe darf als Moped bis zu 60 Stundenkilometer fahren. Fabrikneue Mopeds dürfen in Europa dagegen nur mit Tempo 45 auf die Straßen, schnellere Kleinkrafträder erfordern einen regulären Führerschein der Klasse A1. Im Gegensatz zum Moped gilt ein Mindestalter von 16 Jahren.

Für die Investoren ist die E-Schwalbe dabei nur der Anfang. Neben weiteren Elektrorollern planen sie einen Campus für Elektromobilität und ein Heritage-Center mit offenen Werkstätten, in denen auch originale Schwalben gewartet und restauriert werden können.

Nach 40 Jahren soll damit wieder ein Zweirad mit dem traditionsreichen Namen aus Suhl kommen. Die Umfrage zeigt: Ein Teil der Leser würde dem elektrischen Nachfolger durchaus eine Chance geben. Die emotionale Bindung an das Original bleibt allerdings eine starke Konkurrenz.