Simson-Umfrage: Viele würden die E-Schwalbe aus Suhl kaufen

Die Schwalbe ist ein Stück DDR-Industriegeschichte. Mehr als eine Million Exemplare des Kult-Rollers wurden in Suhl gebaut. Nach vier Jahrzehnten soll die Produktion an den historischen Standort zurückkehren – diesmal mit Elektromotor.
Noch ist die E-Schwalbe nicht auf dem Markt. Trotzdem kann sich eine überraschende Zahl unserer Leser den Kauf vorstellen. Aber es gibt auch Gründe für das Original.
Die Schwalbe ist ein Stück DDR-Industriegeschichte. Mehr als eine Million Exemplare des Kult-Rollers wurden in Suhl gebaut. Nach vier Jahrzehnten soll die Produktion an den historischen Standort zurückkehren – diesmal mit Elektromotor.
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Eine Umfrage von inSüdthüringen zeigt: Das Interesse an der Neuauflage ist durchaus vorhanden. Vier von zehn Teilnehmern können sich einen Kauf vorstellen, obwohl das Fahrzeug noch gar nicht auf dem Markt ist.
167 Leser beteiligten sich an der Online-Abstimmung zur Frage: „Würden Sie eine E-Schwalbe aus Suhl kaufen?“ 70 von ihnen, das sind 41,9 Prozent, antworteten mit Ja: „Hauptsache ein Moped aus der Simson-Wiege.“
Die Mehrheit von 58,1 Prozent (97 Stimmen) entschied sich allerdings für die Alternative: „Nein, ich fahre lieber das schnellere Moped-Original.“
Dass sich dennoch mehr als vier von zehn Abstimmungsteilnehmern für die elektrische Neuauflage aussprechen, ist ein bemerkenswertes Signal für das Interesse am Suhler Projekt. Die Umfrage ist allerdings nicht repräsentativ und erlaubt keine Rückschlüsse auf die tatsächliche Kaufbereitschaft am Markt.
Die Geschichte der Schwalbe begann 1964. Damals brachte Simson den Kleinroller KR 51 auf den Markt. Das Fahrzeug gehörte zur neuen Vogelserie und entwickelte sich zu einem der bekanntesten Zweiräder der DDR. Drei Baureihen mit insgesamt neun Modellen wurden im Laufe der Jahre produziert. Mehr als eine Million Schwalben liefen vom Band.
Besonders beliebt wurde das Modell auch wegen einer Besonderheit, die bis heute nachwirkt: DDR-Kleinkrafträder mit 50 Kubikzentimetern Hubraum durften bis zu 60 Kilometer pro Stunde schnell fahren. Diese Regelung gilt für die entsprechenden vor 1992 erstmals in Verkehr gebrachten Fahrzeuge auch heute noch. Damit haben die alten Simson-Mopeds gegenüber vielen modernen Kleinkrafträdern einen besonderen Vorteil.
Am 31. März 1986 endete die Produktion der letzten Schwalbe-Baureihe KR 51/2. Der Kleinroller wurde durch den neu konstruierten SR 50 abgelöst. Die Zweiradfertigung am Suhler Standort lief später ebenfalls aus. 2002 endete dort die Moped-Produktion endgültig.
Wie stark die besondere Stellung der alten Simson-Modelle bis heute wirkt, zeigt auch ein Kommentar zur Umfrage. Ein Leser aus Zella-Mehlis verweist auf den Geschwindigkeitsvorteil der Originale im Vergleich zum Elektrofahrzeug.
„Der einzige Grund, warum die meisten heute Simme fahren, ist, weil die 60 darf“, schreibt er. Wenn künftig auch andere Kleinkrafträder diese Geschwindigkeit erreichen dürften, könne es Simson ähnlich ergehen wie einst Kreidler, Zündapp und Hercules, meint der Leser.
Nun soll die Schwalbe an ihren historischen Produktionsstandort zurückkehren. Das Unternehmen Emco bereitet im Simson-Gewerbepark in Suhl-Heinrichs den Start der Fertigung vor. Noch vor Jahresende 2026 sollen die ersten elektrischen Schwalben montiert werden. Zunächst sind 13 Mitarbeiter vorgesehen, 2027 soll die Produktion deutlich ausgeweitet werden.
Je nach Ausstattung soll die E-Schwalbe zwischen 6000 und 9000 Euro kosten. Zwei Motorisierungen ermöglichen Höchstgeschwindigkeiten zwischen 45 und 100 Kilometern pro Stunde. Die Reichweite mit einer Akkuladung gibt das Unternehmen mit rund 120 Kilometern an.
Zu Beachten ist dabei: die Oldtimer-Schwalbe darf als Moped bis zu 60 Stundenkilometer fahren. Fabrikneue Mopeds dürfen in Europa dagegen nur mit Tempo 45 auf die Straßen, schnellere Kleinkrafträder erfordern einen regulären Führerschein der Klasse A1. Im Gegensatz zum Moped gilt ein Mindestalter von 16 Jahren.
Für die Investoren ist die E-Schwalbe dabei nur der Anfang. Neben weiteren Elektrorollern planen sie einen Campus für Elektromobilität und ein Heritage-Center mit offenen Werkstätten, in denen auch originale Schwalben gewartet und restauriert werden können.
Nach 40 Jahren soll damit wieder ein Zweirad mit dem traditionsreichen Namen aus Suhl kommen. Die Umfrage zeigt: Ein Teil der Leser würde dem elektrischen Nachfolger durchaus eine Chance geben. Die emotionale Bindung an das Original bleibt allerdings eine starke Konkurrenz.