Vom 2. bis 4. Juli 2027 verwandelt sich der Flugplatz Suhl-Goldlauter erneut in einen Treffpunkt für tausende Simson-Begeisterte. Veranstalter des Festivals ist die MZA Meyer-Zweiradtechnik GmbH, offizieller Simson-Lizenznehmer und Hersteller von Ersatzteilen für ostdeutsche Zweirad-Oldtimer. Besucher erwartet ein Wochenende mit zahlreichen Wettbewerben, Rahmenprogramm sowie der traditionellen großen Ausfahrt durch Suhl.