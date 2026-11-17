Simson-Fans können sich den Termin vormerken: Am 2. Dezember 2026 um 15 Uhr startet der Vorverkauf der Wochenendtickets für das STS-Festival 2027. Die Tickets sind ausschließlich online über den Shop der MZA Meyer-Zweiradtechnik GmbH erhältlich.
Noch dauert es bis zum nächsten STS-Festival, doch für Fans beginnt die heiße Phase schon in wenigen Wochen. Wann startet der Ticketvorverkauf und was ist bereits bekannt?
Simson-Fans können sich den Termin vormerken: Am 2. Dezember 2026 um 15 Uhr startet der Vorverkauf der Wochenendtickets für das STS-Festival 2027. Die Tickets sind ausschließlich online über den Shop der MZA Meyer-Zweiradtechnik GmbH erhältlich.
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Vom 2. bis 4. Juli 2027 verwandelt sich der Flugplatz Suhl-Goldlauter erneut in einen Treffpunkt für tausende Simson-Begeisterte. Veranstalter des Festivals ist die MZA Meyer-Zweiradtechnik GmbH, offizieller Simson-Lizenznehmer und Hersteller von Ersatzteilen für ostdeutsche Zweirad-Oldtimer. Besucher erwartet ein Wochenende mit zahlreichen Wettbewerben, Rahmenprogramm sowie der traditionellen großen Ausfahrt durch Suhl.
Im Vorverkauf sind Wochenendtickets für alle drei Veranstaltungstage einschließlich Camping für 49 Euro erhältlich. Zusätzlich werden 2-Tagestickets zum Preis von 18 Euro angeboten. Tagestickets für Freitag (6 Euro) und Samstag (14 Euro) sind an der Tageskasse des Festivals verfügbar.
Weitere Informationen zum STS-Festival 2027 finden Interessierte auf der Internetseite des STS-Festivals.
Die MZA Meyer-Zweiradtechnik GmbH ist offizieller Lizenznehmer von Simson und Marktführer in der Herstellung und Zulieferung von Ersatzteilen für ostdeutsche Zweirad-Oldtimer.
Das Unternehmen bietet darüber hinaus Produkte für weitere ostdeutsche Zweiradmarken wie MZ, IWL und EMW an. Aus einer kleinen Garage entstanden, beschäftigt das mittelständische Unternehmen heute an zwei Standorten mehr als 150 Mitarbeiter.