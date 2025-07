Eine Marke wird gefeiert: Beim Simsontreffen Suhl „Kommt nach Hause“ (STS) geht es ab Freitagmittag heiß her. Das Areal in Goldlauter ist von Freitag 11 Uhr bis Sonntag 13 Uhr fest in der Hand der Zweiradfreunde. Binnen weniger Tage waren die Wochen-end-Tickets ausverkauft, Tagestickets können aber noch vor Ort erworben werden. Sie kosten für den Freitag fünf Euro und für den Samstag zwölf Euro. Insofern haben also auch Kurzentschlossene noch beste Möglichkeiten, beim Treffen auf dem Flugplatzgelände mit dabei zu sein.