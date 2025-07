Das größte Spektakel, das alle Sinne anspricht, findet mitten im Sommer statt, diesmal bei schweißtreibenden 30 Grad. Es ist weder zu überhören, noch zu übersehen und riechen kann man es auch. Und wie! Das Simson-Treffen Suhl (STS). Zum neunten Mal seit 2016 hat der Veranstalter, die MZA Meyer-Zweiradtechnik, die in alle Winde verstreute Simson-Vogelschar nach Hause gerufen. Wieder sind die Fans von Rügen bis München diesem Ruf gefolgt, um für drei Tage auf dem Flugplatz-Areal in Suhl-Goldlauter ihr Lager aufzuschlagen. Einzigartig ist das Programm, das wie die beliebten Zweiräder längst Kultstatus besitzt. Höhepunkt wie immer die große Ausfahrt von Goldlauter durch das in grau-blauen Nebel gehüllte Suhl. In großer Schleife führte sie zum Fahrzeugmuseum und natürlich zur Wiege der Zweiräder, ins Simson-Gewerbegebiet.