„STS“ – diese Buchstaben stehen für Simson-Treffen Suhl und bringen alljährlich Tausende Enthusiasten, Fans und Feierwütige, Schrauber und Spezialisten auf dem Flugplatzgelände in Suhl-Goldlauter zusammen. Immerhin heißt das Treffen im Untertitel ja auch „Kommt nach Hause!“ Dass auch in diesem Jahr wieder Simson-Freunde aus ganz Deutschland und halb Europa diesem Ruf folgen werden, steht außer Frage. Manuela Jakob von der MZA Meyer-Zweiradtechnik GmbH, die als offizieller Simson-Lizenznehmer mit einem ganzen Team überaus engagierter Leute das Treffen organisiert, blickt optimistisch voraus: „Wir wollen wieder feiern mit allem, was dazugehört: Legendäre Mopeds, Musik, Technik und eine tolle Gemeinschaft der Simson-Freunde – und dazu gibt es ein attraktives Programm, bei dem das Suhler Kulturgut Simson im Mittelpunkt stehen wird.“