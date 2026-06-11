Von ihren Einnahmen beim jüngsten Treffen spendeten die „Simson-Sandhasen“ aus Walldorf jetzt der Kindertagesstätte „Kleine Sandhasen“ eine Summe von 2000 Euro. Davon werden 1500 Euro auf die Gruppen verteilt und können frei verwendet werden. Die anderen 500 Euro werden gemeinsam mit der Nahkauf König OHG Niederschmalkalden eingelöst. Hier kann sich der Kindergarten vier Verpflegungspakete inklusive Lieferung bestellen. Im Sommer ist sicher Eis ein Renner, im Winter kommen weihnachtliche Leckereien gut bei den Kids.