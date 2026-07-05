Nein, der super sexy Moped-Wasch-Auftritt von Olli aus Bergen zu Joe Cockers „You Can Leave Your Hat On“ , der mit Abstand den größten Applaus der Zugaben fordernden Zuschauer auf dem Goldlauterer Flugplatzgelände einheimste, katapultierte ihn nicht hin zum Mister Simson. Jarno Richter aus Wolkenstein im Erzgebirge darf sich seit Samstag so nennen. Er bekam die Schärpe umgelegt und ist damit der erste Mister Simson in der Geschichte der Simson-Treffen in Suhl (STS) überhaupt. Eindeutig vorn hatte er die Nase in der Gesamtwertung aus allen Prüfungsteilen in Theorie und Praxis. Er sammelte die meisten Punkte beim Frage-Antwort-Spiel, Teileraten, dem Zusammenbau eines Motors.