Wer dieser Schlange am Freitag am Straßenrand begegnet, der weiß, dass Simson-Treffen in Suhl (STS) ist. Sie ist sehr lang und reicht über Kilometer bis zum Eingang Flugplatzgelände Suhl-Goldlauter. Darin auszumachen sind Fahrzeuge aller Art auf zwei und vier Rädern, die kreuz und quer aus ganz Deutschland kommen, teils mit kuriosen Aufbauten sowie unzählige Simson-Fans mit ihren Suhler Schätzen. Einige von ihnen haben es sich mit Campingausrüstung oder mit Liegestühlen in der stehenden Kolonne gemütlich gemacht.