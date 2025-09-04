Mit dem Simson SR2 geht es halt nicht ganz so schnell. Kurz nach 11 Uhr wartete Schornsteinfegermeister Enrico Friedrich mit Kollegen bereits auf die Abordnung, die am 28. August in Neuruppin mit ihren Simson-Rheinmetall (SR) gestartet waren, um an diesem Wochenende in der Nähe von Mailand am 42. Internationalen Schornsteinfegertreffen teilzunehmen. Mit maximal 45 Stundenkilometern – das ist die Höchstgeschwindigkeit der legendären SR2 aus Suhl – waren sie unterwegs, wollten gegen Mittag auf dem Markt in Meiningen eintreffen. Doch die Mopeds, knapp 48 Kubikzentimer Hubraum, kamen nicht so zügig voran wie das manch einer vielleicht erhofft hatte. Mit Verspätung, aber dennoch sehr herzlich begrüßt, fuhren Mice Woelk und seine SR2-Freunde dann in Meiningen ein. Ihr Weg führt durch Deutschland über die Schweiz nach Italien, geplant sind unterwegs 30 Zwischenstopps.