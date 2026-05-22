Knatternde Motoren, der süßliche Geruch von Zweitakt-Abgasen in der Luft, Hunderte Zweiräder in Reih und Glied, überall Lack und Chrom und Gummi, dazwischen Besitzer und Fans bei Benzingesprächen. In einer Woche ist es wieder soweit: Am Wochenende 30. und 31. Mai werden viele Hundert Simson-Fahrzeuge aller Typreihen der Suhler Kultmarke Simson, welche längst Kultstatus erreicht hat, sowie Tausende Besucher im Industriegebiet Walldorf erwartet.