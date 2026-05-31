Zwei spektakuläre Tage liegen hinter den Simson-Sandhasen in Walldorf: Richtete doch der gleichnamige Verein mit Helfern und Unterstützern am Wochenende die 8. Auflage ihres schon legendären Treffens im Industriegebiet aus. Zu allem Stress bei Vorbereitung und Organisation kam diesmal der ständige Blick gen Himmel dazu. Doch alles ging gut – bis auf einen längeren Schauer am Sonntagvormittag blieb es trocken und warm. Beste Bedingungen für Simson-Fahrer aller Couleur, das eigene Moped inmitten von Hunderten anderen Zweirädern aus Suhler Produktion zu präsentieren und mit Artgenossen dem gemeinsamen Hobby zu frönen. Nicht nur Herren der Schöpfung, auch viele Mädels und Frauen waren zu sehen und zeigten offensichtlich Interesse an den Ostmobilen. Zu sehen gab es genug. Es galt: Eine wie keine – kaum eine Simson glich der anderen. Von absolut original bis absolut getunt fand sich alles . Vom SR 2 und dem Schwalbe-Vorgänger KR 50 über alle Modelle der Vogelserie wie Spatz (SR 4-1), Star (SR 4-2), Sperber (SR 4-3), Habicht (SR 4-4) und Schwalbe (KR 51) bis hin zu den in den 1970er bis in die 1990er-Jahre gebauten S 50, S 51/70, S 53/83 sowie dem Schwalbe-Nachfolger SR 50/80 zeigten sich Simsons von ihren schönsten Seiten.