„Essfuffzich“ beziehungsweise „-einundfuffzich“, das waren die Bezeichnungen unserer Jugend und nicht – wie manche Wessis heutzutage meinen –: „Simme“. Aber egal: Bei den Re-Importen von Simson-Fahrzeugen, die im Zusammenhang mit dem Vorstoß der Brombeer-Koalition jetzt in Rede stehen, geht es nicht so sehr um DDR-Nostalgie oder nur ein Gefühl, dass früher alles besser gewesen sei. Schon für DDR-Jugendliche waren die Maschinchen in erster Linie ein wichtiges Verkehrsmittel. Um zur Schule, zur Lehre oder abends auch mal zur Disco (null Promille!) zu kommen. Von einem Auto war ohnehin nicht einmal zu träumen – der Auto-Führerschein oft erst nach dem Armeedienst möglich. Und Fleppen mit 18, das ist heutzutage auch nicht anders. Es soll sie nämlich tatsächlich geben, Jugendliche, die nach dem Regelschulabschluss eine Ausbildung nicht am Heimatort beginnen und – weil noch keine 18 Jahre alt – auf ein noch dazu bezahlbares Verkehrsmittel angewiesen sind. Statt „Fahrrad mit Hilfsmotor“, wie manche Mopeds daher kommen, sind die Fahrzeuge aus Suhl eine ernstzunehmende Variante. Manche Parkplätze vor Gymnasien oder Berufsschulen könnten heute fast ein Simson-Showroom sein. Thüringen hatte dem schon einmal Rechnung getragen und den Mopedführerschein ab 15 Jahren eingeführt. Deshalb ist der Vorschlag, die Mopeds dafür nach Hause zu holen, eine gute Idee. jens.wenzel@insuedthueringen.de