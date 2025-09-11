Simson-Mopeds: Ost-Lebensgefühl: Sonderstatus für Simson-Reimporte verlangt

Erfurt - Sie knattern tausendfach vor allem über ostdeutsche Straßen - Mopeds der Marke Simson aus dem thüringischen Suhl. In erster Linie bei jungen Leuten haben die in der DDR-Zeit gebauten Gefährte mit Namen wie Schwalbe, Star, Sperber oder S50/51 Kultstatus, auch wegen einer Sonderregelung im Einigungsvertrag: Die Zweitakter dürfen, wenn sie in der DDR zugelassen waren, im Gegensatz zu anderen Kleinkrafträdern mit Tempo 60 unterwegs sein. Für Simson-Reimporte gilt das nicht, sie können wie andere Mopeds nur 45 Kilometer pro Stunde fahren. Thüringens Landtag und Landesregierung möchten das nun ändern, zunächst in Thüringen - möglichst auch bundesweit.