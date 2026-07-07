Für eingefleischte Simson-Fans ist Erhard Werner so etwas wie der „Mister Schwalbe“. Er wird um Autogramme und Selfies gebeten, signiert Fahrzeuge und ist steht – stets gut aufgelegt – zu allen Fragen rund um Simson Rede und Antwort. Sein Alter merkt man dem früheren Simson-Chefkonstrukteur nicht an. Als Quizgast wird der Suhler, der sich anlässlich seines 90. Geburtstages im Jahr 2022 ins Goldene Buch der Stadt eintragen durfte, auch nun im Fernsehen zu sehen sein. Vor einigen Tagen reiste Erhard Werner mit seinem Enkel Robert in den Norden, wo die Show „Kaum zu glauben – Sommer Open Air vom Ostseestrand in Kühlungsborn“ mit Moderator Kai Pflaume aufgezeichnet wurde.