Seit 2020 geht Stefan Gottwald jede Woche Plasma Spenden. „Ich will anderen Leuten helfen“, sagt er über seine Motivation. Doch neben dem guten Gefühl, einen Beitrag zu leisten, ereilte ihn nun eine besondere Überraschung für sein Engagement. Denn der Reuriether ist der Gewinner der Blutspende-Schwalbe, welche das Institut für Transfusionsmedizin Suhl (ITMS) in einer lang geplanten Aktion zu vergeben hatte. Erstmals präsentiert wurde das blutrote Kult-Zweirad bereits auf dem STS-Festival in Suhl-Goldlauter 2025. Für das Simson Treffen in diesem Jahr kehrte das Fahrzeug zurück.